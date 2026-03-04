У США заявили, що отримають повний контроль над небом Ірану "менш ніж за тиждень"
Сполучені Штати Америки та Ізраїль отримають повний контроль над повітряним простором Ірану "менш ніж за тиждень".
Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, менш ніж за тиждень "дві найпотужніші військово-повітряні сили в світі" отримають повний контроль над іранським небом і безперешкодний повітряний простір.
"Ми будемо літати весь день, всю ніч, вдень і вночі, знаходячи, ремонтуючи і завершуючи роботи по знищенню ракет і оборонно-промислової бази іранських збройних сил", - сказав Гегсет.
Глава Пентагону також зазначив, що США та Ізраїль знайдуть і знищать усіх лідерів і воєначальників Ірану.
"Літатимемо над Тегераном, літатимемо над Іраном, над Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), а іранські лідери, дивлячись вгору, бачитимуть тільки американську та ізраїльську авіацію. Кожну хвилину кожного дня, поки ми не вирішимо, що все скінчено. Іран нічого не зможе з цим вдіяти", - додав він.
Операція США та Ізраїлю проти Ірану
Нагадаємо, масштабна військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася 28 лютого 2026 року.
Білий дім обґрунтував початок бойових дій необхідністю нейтралізації ядерної та ракетної програм Тегерана, а також ліквідації загроз американським базам і союзникам у регіоні.
Пентагон підтвердив, що, незважаючи на відсутність розвідданих про неминучу атаку з боку Ірану безпосередньо перед операцією, стратегічні програми іранського режиму становили критичну небезпеку.
Під час масованих ударів авіації та ВМС США по військових об'єктах і командних центрах було підтверджено загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та низки чиновників.
У неділю, 1 березня, президент США Дональд Трамп офіційно окреслив часові рамки військової кампанії проти Ірану, заявивши, що активна фаза бойових дій триватиме не більше ніж чотири тижні.
В Ізраїлі також заявили, що будь-який новий лідер, призначений іранським режимом на заміну Алі Хаменеї, буде "однозначною мішенню для ліквідації".