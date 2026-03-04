RU

Война в Украине

США ликвидировали иранского командира, который готовил покушение на Трампа, - Пентагон

20:35 04.03.2026 Ср
2 мин
Насколько реальной была угроза для Трампа?
aimg Сергей Козачук
Фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)

США ликвидировали лидера иранского подразделения, которое готовило покушение на президента Дональда Трампа. Операция состоялась во вторник, 3 марта.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Пентагоне.

Читайте также: В США заявили, что получат полный контроль над небом Ирана "менее чем за неделю"

Детали спецоперации

По словам главы Пентагона, американским военным удалось выследить и уничтожить организатора вероятного покушения.

Гегсет отметил, что хотя Иран пытался убить Дональда Трампа, "последнее слово осталось за президентом".

В то же время министр отметил, что ликвидация этого лица не была основной целью масштабной военной операции США против Ирана.

"Об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-то другой. Я и другие убедились, что те, кто был ответственен за это, в конце концов попали в список целей", - подчеркнул Хегсет.

Сейчас имя ликвидированного лидера подразделения не разглашается.

Ситуация вокруг конфликта США и Ирана

Напомним, в последние дни противостояние между Вашингтоном и Тегераном перешло в фазу активных действий. Глава Пентагона Пит Гегсет обвинил Иран в начале войны против США. По его словам, это произошло еще 47 лет назад.

Кроме того, в Пентагоне отметили, что намерены установить полный контроль над стратегическими объектами, чтобы нивелировать угрозы со стороны Ирана.

Параллельно с военными операциями появилась информация, что ЦРУ может готовить внутреннее восстание в Иране для смены политического руководства страны.

Эксперты отмечают, что прямая война с Ираном несет серьезные риски для глобальной стабильности. РБК-Украина уже писало о трех сценариях развития событий и том, как этот конфликт может спровоцировать масштабный мировой кризис.

