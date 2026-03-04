США ликвидировали иранского командира, который готовил покушение на Трампа, - Пентагон

Детали спецоперации

По словам главы Пентагона, американским военным удалось выследить и уничтожить организатора вероятного покушения.

Гегсет отметил, что хотя Иран пытался убить Дональда Трампа, "последнее слово осталось за президентом".

В то же время министр отметил, что ликвидация этого лица не была основной целью масштабной военной операции США против Ирана.

"Об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-то другой. Я и другие убедились, что те, кто был ответственен за это, в конце концов попали в список целей", - подчеркнул Хегсет.

Сейчас имя ликвидированного лидера подразделения не разглашается.