Війна в Ірані веде світ до кризи: три сценарії розвитку подій

Удари США та Ізраїлю по Ірану суттєво підняли ціни на енергоносії та загрожують світовій економіці тривалою кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У Європі стійке зростання цін на енергоносії призведе до рецесії у економіці. Для США ріст цін на газ та нафту поставлять Федеральну резервну систему у безвихідне становище – вона застрягне між війною, яка підвищує інфляцію, та президентом, який вимагає зниження процентних ставок.

З іншого боку, для Китаю припинення імпорту іранської нафти за низькими цінами ймовірно посилить навантаження від тарифів Білого дому та краху ринку нерухомості.

Найгірший сценерій

У Bloomberg припускають, що за несприятливого сценарію тривале закриття Ормузької протоки, через яку експортується йде близько 20% світової нафти, підвищить ціни на 80% від довоєнного рівня – до приблизно 108 доларів за барель. Не виключено, що ціни залишаться на високому рівні до четвертого кварталу року.

Діапазон невизначеності широкий. Значні пошкодження енергетичної інфраструктури Перської затоки – наприклад, більше ударів безпілотників по об'єктах Saudi Aramco або перевищення ринкової реакції – можуть значно підвищити ціни. Часткові руйнування або коротший конфлікт означатимуть, що ціни почнуть знижуватись раніше.

Різке зростання цін на нафту впливає на економіку через кілька каналів. Ціни збільшують витрати для споживачів і бізнесу, зменшуючи купівельну спроможність. Вони також сприяють інфляції, підвищуючи ціни на транспорт і все, що пов'язано з нафтохімічною продукцією.

Трамп також стикнеться з політичною небезпекою. Ні інфляція, ні іноземні війни не популярні серед виборців США.

Наслідки кризи для Європи

Для інших великих розвинених економік - єврозони та Британії - історія зростання більш проста. Без жодних значних виробників енергії, які б скористалися вищими цінами на нафту, вони стикаються з більшим ударом по ВВП. Європа також більше схильна до впливу цін на природний газ.

Модель Bloomberg Economics вказує на удар по ВВП від енергетичного шоку в розмірі 0,6% для єврозони та 0,5% для Великої Британії.

Китай теж програє?

Китай є великим імпортером нафти. Іран та Венесуела разом склали значну частку його закупівель, і завдяки проблемам у цих країнах, Китай зміг купувати нафту зі знижкою. Купівля нафти за 108 доларів за барель додала б близько 0,8 процентного пункту до інфляції.

Зростання цін на нафту може посилитись стресами від тарифів Трампа та повільного сплеску бульбашки на ринку нерухомості.

Хто виграє від росту цін на нафту

Серед переможців від перебоїв у постачанні нафти та газу буде Росія. Різке зростання цін на нафту фактично ліквідувало б її дефіцит бюджету, давши Кремлю більше грошей для витрат на війну проти України.

Помірний та оптимістичний сценарії

За менш екстремальним сценарієм бойові дії продовжаться без подальших масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі або тривалих перебоїв у роботі Ормузької протоки. Ціни на нафту коливатимуться близько 80 доларів за барель.

У такому випадку інфляція зростає помірно – приблизно на 0,3 процентного пункту в США та приблизно на 0,5 процентного пункту у Британії та єврозоні.

У найменш екстремальному випадку США та Іран досягнуть припинення вогню. Перебої зменшаться, а ціна на нафту впаде до 65 доларів за барель.