США можуть готувати повстання в Ірані: ЦРУ озброює курдів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За інформацією джерел телеканалу, адміністрація американського президента Дональда Трама проводить консультації з іранською опозицією та курдськими лідерами щодо можливого надання їм військової допомоги.

Очікується, що найближчим часом курдські загони в Ірані можуть долучитися до наземної операції на заході країни. Один з американських посадовців зазначив, що нині склалася сприятлива можливість для таких дій.

За словами джерел, задум Вашингтона полягає в тому, щоб курдські формування вступили у протистояння з іранськими силовиками.

Це, як вважається, дасть змогу мешканцям великих міст виходити на акції протесту без жорсткого придушення, подібного до подій січня. Інший співрозмовник додав, що активність курдів може дестабілізувати ситуацію в регіоні та виснажити військовий потенціал Ірану.

Що відомо про курдів

Нагадаємо, що курди – це народ, що мешкає переважно в горах в області Курдистан на південному сході Туреччини, заході Ірану, півночі Іраку та північному сході Сирії.

В Ірані курди живуть на заході та півночі країни. Соціально-політична й економічна незадоволеність іранських курдів, обмеження їх національно-державного статусу й інші причини породили претензії до владних структур.