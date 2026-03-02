Не ми почали. Гегсет заявив про "47-річну війну з Іраном"

Голова Пентагону Піт Гегсет звинуватив Іран у початку війни проти США. За його словами, це сталося ще 47 років тому.

За словами американського міністра, "47 довгих років" іранський режим веде "жорстоку, односторонню війну проти Америки". Він уточнив, що війна відбувалася "через кров американських людей, вибухи автомобілів у Бейруті, ракетні атаки на кораблі, вбивства в посольствах США, підриви на придорожніх бомбах в Іраку й Афганістані". "Ми не починали цю війну, але за президента Трампа ми її закінчуємо", - наголосив Хегсет.