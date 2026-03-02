ua en ru
Не ми почали. Гегсет заявив про "47-річну війну з Іраном"

Вашингтон, Понеділок 02 березня 2026 16:04
UA EN RU
Не ми почали. Гегсет заявив про "47-річну війну з Іраном" Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Пентагону Піт Гегсет звинуватив Іран у початку війни проти США. За його словами, це сталося ще 47 років тому.

Як передає РБК-Україна, заяву Хегсета наводить The Guardian.

Читайте також: "Я вбив його раніше". Трамп зробив заяву про замахи на нього з боку Ірану

За словами американського міністра, "47 довгих років" іранський режим веде "жорстоку, односторонню війну проти Америки".

Він уточнив, що війна відбувалася "через кров американських людей, вибухи автомобілів у Бейруті, ракетні атаки на кораблі, вбивства в посольствах США, підриви на придорожніх бомбах в Іраку й Афганістані".

"Ми не починали цю війну, але за президента Трампа ми її закінчуємо", - наголосив Хегсет.

Операція США проти Ірану

Нагадаємо, масштабна військова кампанія США проти Ірану, що отримала назву Operation Epic Fury ("Епічна лють"), розпочалася 28 лютого 2026 року. Білий дім обґрунтував початок бойових дій необхідністю нейтралізації ядерної та ракетної програм Тегерана, а також ліквідації загроз американським базам і союзникам у регіоні.

Пентагон підтвердив, що, незважаючи на відсутність розвідданих про неминучу атаку з боку Ірану безпосередньо перед операцією, стратегічні програми іранського режиму становили критичну небезпеку.

Під час масованих ударів авіації та ВМС США по військових об'єктах і командних центрах було підтверджено загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та низки чиновників.

