США залучать авіацію та 15 тисяч військових в Ормузьку протоку за планом Трампа

08:12 04.05.2026 Пн
У Центральному командуванні армії США підтвердили, що починають виконувати наказ президента
aimg Пилип Бойко
США залучать авіацію та 15 тисяч військових в Ормузьку протоку за планом Трампа
Сполучені Штати офіційно розпочинають масштабну військову операцію для деблокади кораблів, що застрягли в Ормузькій протоці. Проєкт отримав назву "Свобода" і про нього вже оголосив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення CENTCOM у соцмережі X.

Для виконання завдання президента Пентагон розгортає безпрецедентні сили. Повідомляється, що до місії залучать 15 тисяч військовослужбовців. Підтримку з повітря забезпечать понад 100 сучасних літаків та есмінці з ракетами.

Цікавий нюанс: Трамп говорив у своїй заяві про допомогу нейтральним кораблям, про "гуманітарний жест", але у заяві CENTCOM йдеться про "відновлення вільного судноплавства", без уточнень для яких кораблів саме.

"Сили Центрального командування Збройних сил США 4 травня розпочинають підтримку проєкту "Свобода" для відновлення свободи навігації комерційного судноплавства через Ормузьку протоку", - зазначається у заяві військових.

Що передувало заяві CENTCOM

Цієї ночі Трамп заявив, що до нього звернулись країни, чиї кораблі застрягли у протоці. Це кораблі нейтральних країн, підкреслив лідер США, але їхні екіпажі перебувають у скрутному становищі через нестачу провізії. Тому очільник Білого дому оголосив про початок операції.

Після цього Іран попередив Штати, що будь-яке американське втручання у новий морський режим Ормузької протоки буде розцінено як порушення перемир'я. Відповідну заяву зробив голова комісії з національної безпеки іранського парламенту.

Стало відомо, що Іран погодився винести ядерну програму країни на стіл переговорів зі США. Крім того, переглянута угода включає пропозицію поступового відновлення роботи Ормузької протоки.

Тим часом глава МЗС Німеччини провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану. Берлін теж закликав Тегеран відмовитися від ядерної зброї і відкрити Ормузьку протоку.

Попри поки що заблоковану Ормузьку протоку ціни на нафту впадуть вже до кінця року, запевняє глава Мінфіну США Скотт Бессент. Причиною стане вихід ОАЕ зі складу ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, збільшать обсяги видобутку.

