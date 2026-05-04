ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США привлекут авиацию и 15 тысяч военных в Ормузский пролив по плану Трампа

08:12 04.05.2026 Пн
2 мин
В Центральном командовании армии США подтвердили, что начинают выполнять приказ президента
aimg Филипп Бойко
США привлекут авиацию и 15 тысяч военных в Ормузский пролив по плану Трампа Фото: морской флот США (USNavy)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Соединенные Штаты официально начинают масштабную военную операцию для деблокады кораблей, застрявших в Ормузском проливе. Проект получил название "Свобода" и о нем уже объявил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение CENTCOM в соцсети X.

Читайте также: Трамп назвал "неприемлемым" новое мирное предложение Ирана

Для выполнения задания президента Пентагон разворачивает беспрецедентные силы. Сообщается, что к миссии привлекут 15 тысяч военнослужащих. Поддержку с воздуха обеспечат более 100 современных самолетов и эсминцы с ракетами.

Интересный нюанс: Трамп говорил в своем заявлении о помощи нейтральным кораблям, о "гуманитарном жесте", но в заявлении CENTCOM говорится о "восстановлении свободного судоходства", без уточнений для каких именно кораблей.

"Силы Центрального командования Вооруженных сил США 4 мая начинают поддержку проекта "Свобода" для восстановления свободы навигации коммерческого судоходства через Ормузский пролив", - отмечается в заявлении военных.

Что предшествовало заявлению CENTCOM

Этой ночью Трамп заявил, что к нему обратились страны, чьи корабли застряли в проливе. Это корабли нейтральных стран, подчеркнул лидер США, но их экипажи находятся в трудном положении из-за недостатка провизии. Поэтому глава Белого дома объявил о начале операции.

После этого Иран предупредил Штаты, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет расценено как нарушение перемирия. Соответствующее заявление сделал председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента.

Последние события вокруг противостояния США и Ирана

Стало известно, что Иран согласился вынести ядерную программу страны на стол переговоров с США. Кроме того, пересмотренное соглашение включает предложение постепенного восстановления работы Ормузского пролива.

Тем временем глава МИД Германии провел телефонный разговор с главой МИД Ирана. Берлин тоже призвал Тегеран отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив.

Несмотря на пока заблокированный Ормузский пролив, цены на нефть упадут уже до конца года, уверяет глава Минфина США Скотт Бессент. Причиной станет выход ОАЭ из состава ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, увеличат объемы добычи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ормузский пролив
Новости
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы