У МЗС Німеччини закликали Іран відмовитися від ядерної зброї та відкрити Ормузьку протоку

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін і Вашингтон поділяють "одну й ту саму мету" щодо Ірану. Зокрема, йдеться про ядерну зброю та Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У себе в соцмережах Вадефуль розповів, що сьогодні у нього відбулася телефонна розмова з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Під час цієї бесіди німецький міністр підкреслив, що Берлін підтримує вирішення питання шляхом переговорів.

"Як близький союзник США, ми поділяємо одну й ту саму мету: Іран повинен повністю і достовірно відмовитися від ядерної зброї і негайно відкрити Ормузьку протоку", - написав Вадефуль, повідомивши, що він сказав іранському колезі.

CNN зазначає, що ці слова глави німецького МЗС зближують Німеччину і США в період дипломатичної напруженості між країнами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує вивести з Німеччини "набагато більше", ніж початкові 5000 американських солдатів, про які раніше оголосив Пентагон.

Це сталося після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у США відсутня стратегія щодо припинення війни, а також сказав, що США піддаються "приниженню" з боку керівництва Ірану.