ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У МЗС Німеччини закликали Іран відмовитися від ядерної зброї та відкрити Ормузьку протоку

18:20 03.05.2026 Нд
2 хв
Що відомо про розмову глав МЗС Німеччини та Ірану?
aimg Едуард Ткач
У МЗС Німеччини закликали Іран відмовитися від ядерної зброї та відкрити Ормузьку протоку Фото: Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін і Вашингтон поділяють "одну й ту саму мету" щодо Ірану. Зокрема, йдеться про ядерну зброю та Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Іран почав скорочувати видобуток нафти через морську блокаду США, - Bloomberg

У себе в соцмережах Вадефуль розповів, що сьогодні у нього відбулася телефонна розмова з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Під час цієї бесіди німецький міністр підкреслив, що Берлін підтримує вирішення питання шляхом переговорів.

"Як близький союзник США, ми поділяємо одну й ту саму мету: Іран повинен повністю і достовірно відмовитися від ядерної зброї і негайно відкрити Ормузьку протоку", - написав Вадефуль, повідомивши, що він сказав іранському колезі.

CNN зазначає, що ці слова глави німецького МЗС зближують Німеччину і США в період дипломатичної напруженості між країнами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує вивести з Німеччини "набагато більше", ніж початкові 5000 американських солдатів, про які раніше оголосив Пентагон.

Це сталося після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у США відсутня стратегія щодо припинення війни, а також сказав, що США піддаються "приниженню" з боку керівництва Ірану.

Іран запропонував США нову мирну угоду

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Іран передав США новий варіант мирної угоди для розблокування Ормузької протоки та припинення блокади з обох боків. План передбачає негайне відновлення судноплавства, однак відкладає переговори щодо ядерної програми на невизначений термін.

Трохи згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон отримав нову пропозицію. Однак ще не встигнувши розглянути, він засумнівався, що умови підійдуть.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Сполучені Штати Америки
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги