ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Тегеран відповів на намір Трампа щодо протоки попередженням про перемир'я

03:53 04.05.2026 Пн
2 хв
Іран попередив про наслідки втручання США
aimg Катерина Коваль
Тегеран відповів на намір Трампа щодо протоки попередженням про перемир'я Фото: прапор Ірану (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Іран попередив, що будь-яке американське втручання у новий морський режим Ормузької протоки буде розцінено як порушення перемир'я. Заява пролунала після того, як Трамп оголосив про початок операції з ескорту суден через протоку вже з понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Читайте також: Трамп оголосив "Проєкт Свободи" і готується звільняти кораблі в Ормузі

Що сказав Іран

Голова комісії з національної безпеки іранського парламенту Ебрагім Азізі написав у соцмережах:

"Будь-яке американське втручання у новий морський режим Ормузької протоки буде вважатися порушенням перемир'я", - попередив він.

Що планують США

Напередодні Трамп оголосив операцію "Проєкт Свобода" - американські сили супроводжуватимуть судна, що застрягли в зоні блокади, через протоку.

Президент попередив, що будь-яке втручання в цю операцію "доведеться вирішувати силою".

Перемир'я між США та Іраном діє з 8 квітня, однак протока залишається фактично закритою. Через неї раніше проходило близько 20% світового видобутку нафти і газу.

Згідно з інформацією окремих джерел, Іран вирішив пом’якшити свою позицію: Тегеран відмовився від кількох попередніх умов і погодився винести власну ядерну програму на переговори зі США. Оновлений проєкт угоди також включає пропозицію про поступове відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після зняття американської блокади.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Арагчі. Берлін закликає Тегеран відмовитися від ядерної зброї та відкрити протоку.

Попри те, що Ормузька протока досі заблокована, голова Мінфіну США Скотт Бессент запевняє: ціни на нафту впадуть уже до кінця року. Причиною стане вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, наростить видобуток.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги