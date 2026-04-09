США ігнорують докази, що РФ допомагає Ірану: Зеленський назвав причину

Зеленський зазначив, що намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці між Москвою та Тегераном.

Він повідомив, що російські військові супутники сфотографували об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та в Ізраїлі, а також розташування військових баз США в цьому регіоні.

За словами президента, Кремль передав ці дані та знімки іранському режиму, щоб полегшити йому проведення атак.

"Я говорив про це публічно. Чи чули ми реакцію США на адресу Росії з вимогою припинити це? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це шкода", - зазначив Зеленський.

Український лідер додав, що команда президента США Дональда Трампа не змогла "по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія".

Коли у Зеленського запитали, чому так сталося, він відповів, що двоє перемовників президента США, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, "провели занадто багато часу" з Путіним та його високопосадовцями.