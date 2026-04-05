РФ передала Ірану розвіддані про пів сотні енергооб’єктів Ізраїлю, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю. За його словами, йдеться приблизно про 50-53 цивільні об’єкти.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Associated Press, передає РБК-Україна з посиланням на допис президента в Telegram.

За словами президента, передані Росією дані допомагають Ірану завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Ізраїлю.

Зеленський зазначив, що це нагадує українцям власний досвід російських обстрілів.

"Це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б'ють по нашій електромережі чи системах водопостачання", - додав він.

Президент також наголосив, що Росія передає Ірану весь досвід, набутий під час війни проти України. Як приклад він навів дрони Shahed, які, за його словами, згодом стали для росіян звичним інструментом ударів, але вже в інших модифікаціях.

Як Росія підсилює Іран

Нагадаємо, заяви про допомогу Росії Ірану лунають не вперше. Зокрема, на початку березня The Washington Post повідомляло, що Москва передає Тегерану інформацію про розташування американських військових об’єктів на Близькому Сході.

Спершу у Вашингтоні намагалися применшити значення цих повідомлень, стверджуючи, що вони не змінюють ситуації. Водночас спецпредставник президента США Стів Віткофф розповідав, що Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом заперечував такі звинувачення, хоча згодом сам Трамп припустив, що Росія все ж "трохи допомагає" Ірану.