США игнорируют доказательства, что РФ помогает Ирану: Зеленский назвал причину

Зеленский отметил, что пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном.

Он сообщил, что российские военные спутники сфотографировали объекты критической энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и в Израиле, а также расположение военных баз США в этом регионе.

По словам президента, Кремль передал эти данные и снимки иранскому режиму, чтобы облегчить ему проведение атак.

"Я говорил об этом публично. Слышали ли мы реакцию США в адрес России с требованием прекратить это? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это жаль", - отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что команда президента США Дональда Трампа не смогла "по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия".

Когда у Зеленского спросили, почему так произошло, он ответил, что двое переговорщиков президента США, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, "провели слишком много времени" с Путиным и его высокопоставленными чиновниками.