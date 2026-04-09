США ігнорують докази, що РФ допомагає Ірану: Зеленський назвав причину
США ігнорують переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану завдавати ударів по американських базах на Близькому Сході, адже "довіряють" російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зеленський зазначив, що намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці між Москвою та Тегераном.
Він повідомив, що російські військові супутники сфотографували об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та в Ізраїлі, а також розташування військових баз США в цьому регіоні.
За словами президента, Кремль передав ці дані та знімки іранському режиму, щоб полегшити йому проведення атак.
"Я говорив про це публічно. Чи чули ми реакцію США на адресу Росії з вимогою припинити це? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це шкода", - зазначив Зеленський.
Український лідер додав, що команда президента США Дональда Трампа не змогла "по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія".
Коли у Зеленського запитали, чому так сталося, він відповів, що двоє перемовників президента США, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, "провели занадто багато часу" з Путіним та його високопосадовцями.
Росія допомагає Ірану
Нагадаємо, на початку березня The Washington Post повідомляло, що Росія передає Ірану інформацію про місцезнаходження американських військових об’єктів на Близькому Сході.
У Вашингтоні спершу намагалися применшити значення цих повідомлень, заявивши, що це нібито не впливає на ситуацію, оскільки іранські сили вже "були розгромлені".
Водночас спецпредставник президента США Стів Віткофф розповідав, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом заперечував такі звинувачення.
Згодом сам Трамп припустив, що Росія "трохи допомагає" Ірану.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану безпілотники та інформацію про американські військові бази.
Зеленський також повідомив, що Росія намагалася шантажувати США, пропонуючи припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на зупинку передачі американської розвідінформації Україні.
Також український президент заявив, що Росія передала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю. За його словами, йдеться приблизно про 50-53 цивільні об’єкти.