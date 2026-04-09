США игнорируют доказательства, что РФ помогает Ирану: Зеленский назвал причину

США игнорируют убедительные доказательства того, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, ведь "доверяют" российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Зеленский отметил, что пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном.

Он сообщил, что российские военные спутники сфотографировали объекты критической энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и в Израиле, а также расположение военных баз США в этом регионе.

По словам президента, Кремль передал эти данные и снимки иранскому режиму, чтобы облегчить ему проведение атак.

"Я говорил об этом публично. Слышали ли мы реакцию США в адрес России с требованием прекратить это? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это жаль", - отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что команда президента США Дональда Трампа не смогла "по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия".

Когда у Зеленского спросили, почему так произошло, он ответил, что двое переговорщиков президента США, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, "провели слишком много времени" с Путиным и его высокопоставленными чиновниками.