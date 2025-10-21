Зустріч Рубіо та Лаврова: ЗМІ розкрили дату переговорів у Будапешті

Держсекретар США Марко Рубіо та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров можуть зустрітися в угорській столиці Будапешті 30 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Водночас чиновник уточнив, що ще нічого не підтверджено.

Крім того, обговорюється ймовірність переговорів Трампа з європейськими лідерами перед його можливою розмовою з главою Кремля.

Як пише Financial Times, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує "викласти свої плани" перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Міністри закордонних справ Росії та США очікуються в Будапешті 30 жовтня", - цитує видання слова чиновника.

Зустріч Рубіо та Лаврова

Нагадаємо, раніше CNN писало, що зустріч Лаврова та Рубіо, яка має передувати зустрічі Трампа та Путіна, не відбудеться цього тижня, як було заплановано.

У Росії ж заявили, що Вашингтон і Москва не домовлялися про зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та російського міністра Сергія Лаврова цього тижня.

Як стверджує заступник глави російського МЗС Сергій Рябков "не можна відкласти те, про що не було домовленості". За його словами, подібна зустріч є дуже значущою і тому вимагає підготовки.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня після розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп повідомив про те, що вони готові знову зустрітися. Місцем проведення зустрічі стане угорський Будапешт.

Також Трамп заявив, що під час своєї розмови з Путіним вони домовилися про проведення зустрічі радників високого рівня вже наступного тижня.

За його словами, американську делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо, до якої згодом приєднаються інші посадовці, чиї імена поки не оголошені. Місце проведення зустрічі наразі ще не визначили.

Після цього прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив початок підготовки до зустрічі Трампа і Путіна в угорській столиці.