ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News

Вашингтон, Вторник 21 октября 2025 18:24
UA EN RU
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские и российские чиновники могли приостановить подготовку к саммиту в Будапеште с участием президента Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента NBC News Гаррета Хааке в соцсети X.

Неназванный высокопоставленный представитель Белого дома рассказал Хааке, что планирование встречи США и России на уровне лидеров в Будапеште "приостановлено".

Он уточнил, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вчера, 20 октября, был "продуктивным". Но, по мнению Трампа, обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшее продвижение в подготовке встречи.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о новой встрече в Будапеште во время телефонного разговора, который состоялся 16 октября.

Трамп тогда отмечал, что на этой неделе должна состояться встреча высокопоставленных чиновников США и России. Делегации должны возглавить госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Но уже сегодня, 21 октября, Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого чиновника написало, что встреча Рубио и Лаврова должна пройти 30 октября, то есть на неделю позже, чем планировалось ранее.

К слову, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе Трамп призвал Украину и РФ остановить боевые действия по линии фронта.

В свою очередь Лавров отверг такую идею и подчеркнул, что перемирия не будет без решения надуманных "первопричин конфликта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Белый дом Дональд Трамп Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию