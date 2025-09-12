США і Китай намагаються уникнути нової економічної війни, - Bloomberg

Наступного тижня в Мадриді міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться з віцепрем’єром Державної Ради Китаю Хе Ліфеном для обговорення торговельних, економічних та національних безпекових питань.

Згідно з оприлюдненим Мінфіном США графіком, під час зустрічей також будуть розглядатися статус соцмережі TikTok і зусилля з протидії відмиванню коштів.

Видання зазначає, що економічні переговори відбуваються на тлі активних дипломатичних контактів між Вашингтоном і Пекіном цього тижня і це прокладає шлях до потенційної зустрічі президентів Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа.

Провідні представники оборонних і зовнішньополітичних відомств обох країн провели розмови, які США охарактеризували як "відверті та конструктивні". Ці обміни можуть полегшити шлях до першої особистої зустрічі лідерів країн з початку другої президентської каденції Трампа.

Старший аналітик групи Eurasia Group з питань Китаю та Північно-Східної Азії Джеремі Чан зазначив, що такі контакти "серйозно закладають основу для саміту Трампа і Сі, який, імовірно, відбудеться в Китаї наприкінці жовтня".

"Головне завдання - досягти прогресу щодо "угоди", яка буде вміщувати зобов’язання Китаю щодо закупівель в обмін на зниження американських тарифів - взаємних чи пов’язаних із фентанілом", - сказав Чан.

За його словами, хоча негайних проривів може не бути, зустріч у Мадриді може продемонструвати ознаки руху до угоди, про яку буде оголошено на саміті лідерів.

Ризик нової економічної війни

Як пише видання, запланований діалог між Бессентом та Хе Ліфеном є частиною поїздки американського посадовця до Іспанії та Великої Британії 12-18 вересня, де він також проведе зустрічі зі своїми колегами.

У Bloomberg нагадали, що кінцевий термін для купівлі китайської технологічної компанії ByteDance (власник соцмережі TikTok. - ред.) знайти локального покупця у січні був тричі відкладений Трампом, останній раз - 90-денним продовженням від 19 червня.

З огляду на те, що цей термін спливає 17 вересня, доля TikTok залишається невизначеною, без чітких ознак досягнення угоди.

Аналітики видання переконані, що, що час виявився особливо чутливим для двох найбільших економік світу, адже 90-денне тарифне перемир’я між країнами завершується на початку листопада.

Тимчасова угода не дала митним тарифам зрости до захмарних рівнів, але її завершення може стати потенційним спалахом нової економічної війни.

"Трамп зберігає жорстку позицію щодо торгівлі, заявивши цього тижня європейським чиновникам, що готовий запровадити нові масштабні тарифи щодо Китаю за підтримку Росії. Ці кроки можуть зруйнувати дипломатичний прогрес та ускладнити зусилля з досягнення ширшої торговельної угоди", - вважають у Bloomberg.