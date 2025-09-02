ua en ru
У США пояснили, чому не вводять тарифи проти Китаю за його підтримку Росії

Вівторок 02 вересня 2025 21:33
У США пояснили, чому не вводять тарифи проти Китаю за його підтримку Росії Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США поки що не вводять тарифи проти Китаю за його підтримку Росії у війні проти України, оскільки тривають торговельні переговори з Пекіном.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

"Президент Трамп не ввів тарифи на Китай, тому що ці переговори тривають. І війна в Україні, безумовно, є частиною цього обговорення", - зазначив Вітакер.

Дипломат нагадав, що востаннє, коли Пекін і Вашингтон вели тарифну війну, вона завершилася запровадженням мит у розмірі 145% з обох сторін.

"Це не той спосіб, який вирішить ситуацію як у торгівлі з Китаєм, так і у війні Росії та України", - вважає Вітакер.

Посол зазначив, що тарифи на Індію "змінили її розрахунки" щодо закупівель російської нафти, але "навряд чи сприятимуть тіснішим торговельним відносинам з Індією".

Також Вітакер уточнив, що Трамп "безумовно знає, що в нього є ці карти", і він може запровадити тарифи, якщо вважатиме це за необхідне.

Тарифи проти Індії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи проти Індії, оскільки вона продовжує купувати російську нафту, незважаючи на агресію РФ проти України.

Указом Трампа про тарифи проти Індії передбачається, що такі заходи можуть бути застосовані і проти інших країн.

При цьому проти Китаю, який є найбільшим імпортером російської нафти, такі заходи Вашингтон не запроваджував.

