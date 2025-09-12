США и Китай пытаются избежать новой экономической войны, - Bloomberg

На следующей неделе в Мадриде министр финансов США Скотт Бессент встретится с вице-премьером Государственного совета Китая Хэ Лифэном для обсуждения торговых, экономических и национальных вопросов безопасности.

Согласно обнародованному Минфином США графику, в ходе встреч также будут рассматриваться статус соцсети TikTok и усилия по противодействию отмыванию средств.

Издание отмечает, что экономические переговоры проходят на фоне активных дипломатических контактов между Вашингтоном и Пекином на этой неделе, и это прокладывает путь к потенциальной встрече президентов Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Ведущие представители оборонных и внешнеполитических ведомств обеих стран провели разговоры, которые США охарактеризовали как "откровенные и конструктивные". Эти обмены могут облегчить путь к первой личной встрече лидеров стран с начала второго президентского срока Трампа.

Старший аналитик группы Eurasia Group по вопросам Китая и Северо-Восточной Азии Джереми Чан отметил, что такие контакты "серьезно закладывают основу для саммита Трампа и Си, который, вероятно, состоится в Китае в конце октября".

"Главная задача - достичь прогресса по "соглашению", которое будет содержать обязательства Китая по закупкам в обмен на снижение американских тарифов - взаимных или связанных с фентанилом", - сказал Чан.

По его словам, хотя немедленных прорывов может не быть, встреча в Мадриде может продемонстрировать признаки движения к соглашению, о котором будет объявлено на саммите лидеров.

Риск новой экономической войны

Запланированный диалог между Бессентом и Хе Лифеном является частью поездки американского чиновника в Испанию и Великобританию 12-18 сентября, где он также проведет встречи со своими коллегами.

В Bloomberg напомнили, что конечный срок для покупки китайской технологической компании ByteDance (владелец соцсети TikTok. - ред.) найти локального покупателя в январе был трижды отложен Трампом, последний раз - 90-дневным продлением от 19 июня.

Учитывая, что этот срок истекает 17 сентября, судьба TikTok остается неопределенной, без четких признаков достижения соглашения.

Аналитики издания полагают, что время оказалось особенно чувствительным для двух крупнейших экономик мира, поскольку 90-дневное тарифное перемирие между странами завершается в начале ноября.

Временное соглашение не дало таможенным тарифам вырасти до заоблачных уровней, однако его завершение может стать потенциальной вспышкой новой экономической войны.

"Трамп сохраняет жесткую позицию касательно торговли, заявив на этой неделе европейским чиновникам, что готов ввести новые масштабные тарифы против Китая за поддержку России. Эти шаги могут разрушить дипломатический прогресс и осложнить усилия по достижению более широкого торгового соглашения", - считают в Bloomberg.