США хочуть вийти з НАТО? Рубіо закликав "переосмислити" Альянс

НАТО потребує переосмислення, а європейські країни мають значно збільшити оборонні можливості. Без цього навіть гарантії безпеки залишаються залежними від підтримки США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, яке цитує виступ державного секретаря США Марко Рубіо перед комітетом Сенату з міжнародних відносин.
Марко Рубіо виступив перед конгресменами США з критичною оцінкою сучасного стану НАТО, зазначивши, що Альянс має не змінювати мету, а підвищувати свої можливості.
За його словами, європейські партнери повинні інвестувати більше в оборону, щоб відігравати значущу роль самостійно, а не покладатися на підтримку США.
Як приклад Рубіо навів гарантії безпеки для України. Нинішні зусилля європейських держав, таких як Франція та Велика Британія, залишаються обмеженими і потребують американської підтримки, аби бути ефективними.
"НАТО буде сильнішим, якщо союзники будуть більш спроможними… Це не відмова від Альянсу, а реалії XXI століття", - підкреслив держсекретар.
Нагадаємо, що нещодавно Пентагон представив оновлену Стратегію національної оборони США на 2026 рік, у якій основний акцент зроблено на внутрішній безпеці, тоді як підтримка європейських союзників обмежується.
США планують скоротити чисельність свого персоналу у низці ключових штабів НАТО.
Наприкінці 2025 року республіканець Томас Массі, член Палати представників США, запропонував законопроєкт про вихід Сполучених Штатів із НАТО. На його думку, альянс втратив актуальність після завершення "Холодної війни".
Водночас, за даними Politico, у НАТО поки немає готового плану на випадок можливого виходу США з альянсу.
Разом із тим міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що країна залишатиметься членом НАТО, хоча не відповів прямо, що є важливішим для національної безпеки - Гренландія чи альянс, назвавши це "помилковим вибором".
Також президент України Володимир Зеленський підкреслив, що НАТО не зможе гарантувати захист державам-учасникам без участі США.