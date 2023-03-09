ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США хочуть продовження зернової угоди, - Білий дім

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 09 березня 2023 15:29
США хочуть продовження зернової угоди, - Білий дім Фото: Джон Кірбі (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

У Сполучених Штатах Америки виступають за те, щоб дія зернової угоди, яка дозволяє експорт української продукції морськими шляхами, була продовжена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джона Кірбі в інтерв'ю MSNBC.

"Ми хочемо, щоб її (зернову угоду - ред.) продовжили", - коротко заявив Кірбі в інтерв'ю телеканалу.

Переговори щодо продовження зернової угоди тривають

Нагадаємо, що термін дії зернової угоди спливає 18 березня 2023 року. Тим часом Україна вже веде переговори з Туреччиною та ООН щодо її продовження.

Зазначимо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше висунув вимоги для продовження цієї угоди. Він заявив, що РФ хоче, аби її продукція мала доступ до світових ринків. Згодом у Москві почали висувати простіші вимоги та захотіли "виконання зобов'язань на рівноправній основі".

Натомість Туреччина, яка є одною зі сторін угоди, заявила, що веде переговори щодо питання продовження угоди з ООН, Україною та РФ та додає, що побачила з боку Москви "позитивну повістку".

Очікується, що наступного тижня ООН і Росія також обговорять продовження зернової угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім зерновий коридор Кирби
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях