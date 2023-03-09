США хочуть продовження зернової угоди, - Білий дім

У Сполучених Штатах Америки виступають за те, щоб дія зернової угоди, яка дозволяє експорт української продукції морськими шляхами, була продовжена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джона Кірбі в інтерв'ю MSNBC .

"Ми хочемо, щоб її (зернову угоду - ред.) продовжили", - коротко заявив Кірбі в інтерв'ю телеканалу.

Переговори щодо продовження зернової угоди тривають

Нагадаємо, що термін дії зернової угоди спливає 18 березня 2023 року. Тим часом Україна вже веде переговори з Туреччиною та ООН щодо її продовження.

Зазначимо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше висунув вимоги для продовження цієї угоди. Він заявив, що РФ хоче, аби її продукція мала доступ до світових ринків. Згодом у Москві почали висувати простіші вимоги та захотіли "виконання зобов'язань на рівноправній основі".

Натомість Туреччина, яка є одною зі сторін угоди, заявила, що веде переговори щодо питання продовження угоди з ООН, Україною та РФ та додає, що побачила з боку Москви "позитивну повістку".

Очікується, що наступного тижня ООН і Росія також обговорять продовження зернової угоди.

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