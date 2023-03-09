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США хотят продления зерновой сделки, - Белый дом

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Вашингтон, Четверг 09 марта 2023 15:29
США хотят продления зерновой сделки, - Белый дом Фото: Джон Кирби (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

В Соединенных Штатах Америки выступают за то, чтобы действие зернового соглашения, разрешающего экспорт украинской продукции морскими путями, было продолжено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби в интервью MSNBC.

"Мы хотим, чтобы его (зерновое соглашение - ред.) продлили", - коротко заявил Кирби в интервью телеканалу.

Переговоры по продлению зерновой сделки продолжаются

Напомним, что срок действия зернового соглашения истекает 18 марта 2023 года. Между тем, Украина уже ведет переговоры с Турцией и ООН по ее продолжению.

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выдвинул требования по продлению этого соглашения. Он заявил, что РФ хочет, чтобы ее продукция имела доступ к мировым рынкам. Впоследствии в Москве начали выдвигать более простые требования и захотели "выполнение обязательств на равноправной основе".

Турция, которая является одной из сторон соглашения, заявила, что ведет переговоры по вопросу продления соглашения с ООН, Украиной и РФ и добавляет, что увидела со стороны Москвы "позитивную повестку".

Ожидается, что на следующей неделе ООН и Россия также обсудят продление зернового соглашения.

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