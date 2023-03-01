ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лавров висунув Туреччині умову продовження зернової угоди

Новость на русском →
Середа 01 березня 2023 16:24
Лавров висунув Туреччині умову продовження зернової угоди Фото: Сергій Лавров та Мевлют Чавушоглу (mid.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія погодиться на продовження зернової ініціативи лише за умови врахування інтересів країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Росії.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрілися сьогодні на полях саміту G20.

Зокрема, сторони обговорили перспективи реалізації зернової ініціативи. Лавров зазначив, що продовження "пакетної" угоди щодо зерна можливе лише при врахуванні інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки.

Лавров та Чавушоглу також обговорили російсько-турецькі відносини та співробітництво у торговельно-економічній сфері.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що продовження "зернової угоди" буде "недоцільним", якщо з РФ не буде знято санкції, що впливають на сільськогосподарський експорт.

Крім того, Україна закликала міжнародне співтовариство призупинити спроби Росії блокувати роботу зернової угоди.

Україна також направила ООН та Туреччині звернення щодо початку переговорів для продовження зернової ініціативи, але відповіді не отримала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Російська Федерація Турция Лавров
NEWS
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу