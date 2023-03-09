Туреччина обговорює з РФ проводження зернової угоди і бачить "позитивну повістку"

Туреччина веде переговори з ООН, Україною та РФ щодо продовження дії зернової угоди. Офіційна Анкара побачила з боку Москви "позитивну повістку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара, якого цитує видання "Анадолу".

"Ми продовжуємо контакти з ООН, Україною та Росією, які є сторонами зернової ініціативи. Київ повідомив, що схвалює повторне продовження ініціативи. Москва також дотримується позитивного порядку денного з цього питання. Ми, у свою чергу, сподіваємось і очікуємо на продовження домовленості з урахуванням вкладу всіх сторін. Продовжуємо роботу у цьому напрямі", - заявив він.

Нагадаємо, що т ермін дії зернової угоди спливає 18 березня 2023 року. Тож Україна розпочала обговорення з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Додамо, Україна та ООН погодилися, що продовження ініціативи щодо експорту зерна критично важливе для світу.

Тим часом стало відомо, що наступного тижня ООН і Росія також обговорять продовження зернової угоди.

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