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Україна почала переговори щодо продовження зернової угоди, - Reuters

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Київ, Вівторок 07 березня 2023 12:15
Україна почала переговори щодо продовження зернової угоди, - Reuters Фото: Україна почала переговори щодо продовження зернової угоди (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна розпочала обговорення з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. Ці переговори називають складними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки", - повідомило високопоставлене джерело в українському уряді виданню.

Джерело також розповіло Reuters, що Україна не вела переговорів з Росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після свого вторгнення минулого року та додало - Київ має розуміння, що його партнери спілкуються з Москвою.

"Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело Reuters на умовах анонімності.

Зернова угода та її продовження

Нагадаємо, що термін дії зернової угоди спливає 18 березня 2023 року. Очікується, що Україна попросить сторони розпочати переговори щодо продовження угоди ще як мінімум на один рік.

Тим часом голова російського МЗС Сергій Лавров вже висунув вимоги для продовження угоди. Він заявив, що РФ хоче, аби її продукція мала доступ до світових ринків. Згодом у Москві почали висувати простіші вимоги та захотіли "виконання зобов'язань на рівноправній основі".

Натомість Туреччина, яка є одною зі сторін угоди, заявила, що Анкара продовжує роботу над тим, аби термін зернової угоди було продовжено.

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