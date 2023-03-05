Росія знизила свої вимоги щодо продовження зернової угоди

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ТАСС , про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Якщо ця домовленість, яка має зобов'язання сторін, а не зобов'язання лише однієї сторони та понукання та махінації з іншого боку, якщо ця домовленість рівноправна, то ми завжди свою частину виконували та виконувати збираємось у всіх домовленостях", - заявила дипломат країни-агресора.

Але чиновниця додала, що "якщо Захід намагатиметься змахлювати", то продовження угоди може не відбутися.