США хочуть продавати зброю ЄС і після завершення війни в Україні, - Вітакер

Сполучені Штати хочуть продавати Євросоюзу зброю і після завершення війни в Україні. Наразі це питання перебуває "на столі переговорів".
Як повідомляє РБК-Україна, про це посол США при НАТО Метью Вітакер заявив в інтерв'ю телеканалу Fox Business.
За його словами, США повинні переконатися в можливості збереження європейського ринку збуту зброї після завершення війни в Україні.
"Оборонно-промислова база тут, в Європі, не може виробляти достатньо для постачання України, і тому у США є ініціативи, над якими я працюю особисто", - зазначив Вітакер.
Посол США розповів, що всі ці питання "знаходяться на столі переговорів". За його словами, існує реальна можливість зблизитися з ЄС, "якщо вони готові засукати рукави і розібратися з цим разом з нами".
Нагадаємо, Керолайн Левітт повідомила, що США не можуть безкінечно забезпечувати Україну озброєнням у контексті триваючої війни з Росією.
Вона зазначила, що постачання Києву озброєння має обмеження, підкресливши прагнення Вашингтона до завершення війни.
Зазначимо, 18 листопада Іспанія оголосила про виділення 615 млн євро допомоги Україні. Кошти підуть як на закупівлю озброєння, так і на фінансування оборонних систем.
Крім того, Польща виділить 100 млн доларів на військову допомогу та закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи PURL.
РБК-Україна раніше писало, що Німеччина має намір збільшити підтримку ініціативи PURL, у рамках якої союзники по НАТО закуповують американське озброєння для України.
Берлін готує додатковий внесок щонайменше на 150 млн євро, щоб прискорити постачання і розширити обсяги допомоги.