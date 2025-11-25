США хочуть продавати зброю ЄС і після завершення війни в Україні, - Вітакер

Нагадаємо, Керолайн Левітт повідомила, що США не можуть безкінечно забезпечувати Україну озброєнням у контексті триваючої війни з Росією.

Вона зазначила, що постачання Києву озброєння має обмеження, підкресливши прагнення Вашингтона до завершення війни.

Зазначимо, 18 листопада Іспанія оголосила про виділення 615 млн євро допомоги Україні. Кошти підуть як на закупівлю озброєння, так і на фінансування оборонних систем.

Крім того, Польща виділить 100 млн доларів на військову допомогу та закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи PURL.

РБК-Україна раніше писало, що Німеччина має намір збільшити підтримку ініціативи PURL, у рамках якої союзники по НАТО закуповують американське озброєння для України.

Берлін готує додатковий внесок щонайменше на 150 млн євро, щоб прискорити постачання і розширити обсяги допомоги.