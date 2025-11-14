Німеччина зробить додатковий внесок до PURL на 150 млн євро

Німеччина планує зробити додатковий внесок до ініціативи PURL, через яку країни НАТО купують американське озброєння для України. Внесок складе щонайменше 150 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує інформаційне агентство DPA .

Окрім того, Пісторіус наголосив на важливості надання Україні підтримки. Російський диктатор Володимир Путін явно та чітко показав, що своїм терором він намагається зробити для України нестерпну зиму та зламати волю до опору в українців.

Після зустрічі з міністрами оборони інших країн-союзників - Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також з високим представником Європейського Союзу з питань дипломатії Каєю Каллас Пісторіус заявив, що Німеччина виділить 150 мільйонів євро для PURL.

Зазначимо, внесок Німеччини дуже великий з огляду на те, що 13 листопада вісім європейських країн оголосили про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в межах ініціативи PURL.

За даними Офісу президента України, загальні внески партнерів для покриття першочергових потреб української оборони в рамках ініціативи PURL вже досягли 2,82 млрд доларів. Це дозволило сформувати п’ять пакетів американського озброєння для України.

Механізм PURL: що це таке

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - спільна програма США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, які є членами НАТО. Україна надає список пріоритетних потреб в озброєнні, партнери фінансують придбання перерахованого в США.

Зазначається, що PURL значно прискорює постачання озброєнь. Закупівлі відбуваються не шляхом замовлення, а з наявних запасів США. До того ж механізм дозволяє передавати Україні саме те, що потрібно саме зараз.

Детальніше про переваги PURL та які країни вже долучилися до ініціативи - читайте у матеріалі РБК-Україна.