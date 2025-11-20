ua en ru
Головна » Новини » Політика

Польща виділить 100 млн доларів на зброю для України в рамках PURL

Четвер 20 листопада 2025 12:30
Польща виділить 100 млн доларів на зброю для України в рамках PURL Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Польща виділить 100 млн доларів на військову допомогу та закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи PURL.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За словами Сікорського, 100 млн доларів будуть виділені до кінця 2025 року.

Він зазначив, що ці кошти допоможуть профінансувати закупівлю американської зброї для України в рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Глава МЗС Польщі також відреагував на "мирний план" США щодо припинення війни в Україні.

"Звичайно, як Європа, ми вимагаємо бути залученими до прийняття цих рішень. Однак, на мою думку, не здатність захистити жертву повинна бути обмежена, а здатність агресора до агресії", - зазначив Сікорський.

Програма PURL

Нагадаємо, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - спільна програма США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, які є членами НАТО.

В рамках програми Україна надає список пріоритетних потреб в озброєнні, а партнери фінансують придбання перерахованого в США.

До того ж PURL значно прискорює постачання озброєнь. Закупівлі відбуваються не шляхом замовлення, а з наявних запасів США. До того ж механізм дозволяє передавати Україні ту зброю, яка потрібна саме зараз.

Нещодавно вісім країн Європи оголосили про виділення 500 млн доларів на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в межах ініціативи PURL.

Також ми повідомляли, що Німеччина планує зробити додатковий внесок до ініціативи PURL у розмірі щонайменше 150 млн євро.

Детальніше про переваги PURL та які країни вже долучилися до ініціативи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

