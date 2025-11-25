США хотят продавать оружие ЕС и после завершения войны в Украине, - Уитакер

Напомним, Кэролайн Левитт сообщила, что США не могут бесконечно обеспечивать Украину вооружением в контексте продолжающейся войны с Россией.

Она отметила, что поставки Киеву вооружения имеет ограничения, подчеркнув стремление Вашингтона к завершению войны.

Отметим, 18 ноября Испания объявила о выделении 615 млн евро помощи Украине. Средства пойдут как на закупку вооружения, так и на финансирование оборонных систем.

Кроме того, Польша выделит 100 млн долларов на военную помощь и закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

РБК-Украина ранее писало, что Германия намерена увеличить поддержку инициативы PURL, в рамках которой союзники по НАТО закупают американское вооружение для Украины.

Берлин готовит дополнительный взнос минимум на 150 млн евро, чтобы ускорить поставки и расширить объемы помощи.