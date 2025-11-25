RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США хотят продавать оружие ЕС и после завершения войны в Украине, - Уитакер

Фото: Мэтью Уитакер, посол США при НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Соединенные Штаты хотят продавать Евросоюзу оружие и после завершения войны в Украине. Сейчас этот вопрос находится "на столе переговоров".

Как сообщает РБК-Украина, об этом посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, США должны убедиться в возможности сохранения европейского рынка сбыта оружия после завершения войны в Украине.

"Оборонно-промышленная база здесь, в Европе, не может производить достаточно для поставки Украине, и поэтому у США есть инициативы, над которыми я работаю лично", - отметил Уитакер.

Посол США рассказал, что все эти вопросы "находятся на столе переговоров". По его словам, существует реальная возможность сблизиться с ЕС, "если они готовы засучить рукава и разобраться с этим вместе с нами".

 

Напомним, Кэролайн Левитт сообщила, что США не могут бесконечно обеспечивать Украину вооружением в контексте продолжающейся войны с Россией.

Она отметила, что поставки Киеву вооружения имеет ограничения, подчеркнув стремление Вашингтона к завершению войны.

Отметим, 18 ноября Испания объявила о выделении 615 млн евро помощи Украине. Средства пойдут как на закупку вооружения, так и на финансирование оборонных систем.

Кроме того, Польша выделит 100 млн долларов на военную помощь и закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

РБК-Украина ранее писало, что Германия намерена увеличить поддержку инициативы PURL, в рамках которой союзники по НАТО закупают американское вооружение для Украины.

Берлин готовит дополнительный взнос минимум на 150 млн евро, чтобы ускорить поставки и расширить объемы помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиОружие из СШАВойна в Украине