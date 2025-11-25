США хотят продавать оружие ЕС и после завершения войны в Украине, - Уитакер

Соединенные Штаты хотят продавать Евросоюзу оружие и после завершения войны в Украине. Сейчас этот вопрос находится "на столе переговоров".
Как сообщает РБК-Украина, об этом посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox Business.
По его словам, США должны убедиться в возможности сохранения европейского рынка сбыта оружия после завершения войны в Украине.
"Оборонно-промышленная база здесь, в Европе, не может производить достаточно для поставки Украине, и поэтому у США есть инициативы, над которыми я работаю лично", - отметил Уитакер.
Посол США рассказал, что все эти вопросы "находятся на столе переговоров". По его словам, существует реальная возможность сблизиться с ЕС, "если они готовы засучить рукава и разобраться с этим вместе с нами".
Напомним, Кэролайн Левитт сообщила, что США не могут бесконечно обеспечивать Украину вооружением в контексте продолжающейся войны с Россией.
Она отметила, что поставки Киеву вооружения имеет ограничения, подчеркнув стремление Вашингтона к завершению войны.
Отметим, 18 ноября Испания объявила о выделении 615 млн евро помощи Украине. Средства пойдут как на закупку вооружения, так и на финансирование оборонных систем.
Кроме того, Польша выделит 100 млн долларов на военную помощь и закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.
РБК-Украина ранее писало, что Германия намерена увеличить поддержку инициативы PURL, в рамках которой союзники по НАТО закупают американское вооружение для Украины.
Берлин готовит дополнительный взнос минимум на 150 млн евро, чтобы ускорить поставки и расширить объемы помощи.