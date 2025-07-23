США готують угоди щодо Patriot для України з різними країнами, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне ".

"Поки що немає конкретних термінів або дедлайну", - пояснило джерело.

Зазначено, що крайні терміни поки що не встановлено. Процес переговорів триває. У Пентагоні не назвали точної кількості країн, з якими можуть бути укладені угоди.

Джерело в Пентагоні повідомило журналістам на умовах анонімності, що готуються окремі двосторонні угоди про постачання систем ППО.

Patriot для України

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО. Він заявив, що Київ отримає 17 комплексів.

На зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" учасники пообіцяли допомогу в посиленні ППО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна готова передати два комплекси Patriot. Він попередив, що це можливо за умови їхньої швидкої заміни.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також оголосив, що його країна готова зробити істотний внесок у передачу Україні американських систем.

А 22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Берлін і Норвегія зроблять "важливий внесок".

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