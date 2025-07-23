США готують угоди щодо Patriot для України з різними країнами, - ЗМІ
США ведуть переговори щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot Україні з низкою країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Джерело в Пентагоні повідомило журналістам на умовах анонімності, що готуються окремі двосторонні угоди про постачання систем ППО.
Зазначено, що крайні терміни поки що не встановлено. Процес переговорів триває. У Пентагоні не назвали точної кількості країн, з якими можуть бути укладені угоди.
"Поки що немає конкретних термінів або дедлайну", - пояснило джерело.
Patriot для України
Раніше президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО. Він заявив, що Київ отримає 17 комплексів.
На зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" учасники пообіцяли допомогу в посиленні ППО.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна готова передати два комплекси Patriot. Він попередив, що це можливо за умови їхньої швидкої заміни.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також оголосив, що його країна готова зробити істотний внесок у передачу Україні американських систем.
А 22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Берлін і Норвегія зроблять "важливий внесок".
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