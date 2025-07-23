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США готовят соглашения о Patriot для Украины с разными странами, - СМИ

Среда 23 июля 2025 05:38
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США готовят соглашения о Patriot для Украины с разными странами, - СМИ Иллюстративное фото: несколько стран ведут переговоры о передаче Patriot (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

США ведут переговоры о передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине с рядом стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Источник в Пентагоне сообщил журналистам на условиях анонимности, что готовятся отдельные двусторонние соглашения о поставках систем ПВО.

Отмечено, что крайние сроки пока что не установлены. Процесс переговоров продолжается. В Пентагоне не назвали точное количество стран, с которыми могут быть заключены соглашения.

"Пока нет конкретных сроков или дедлайна", - пояснил источник.

Patriot для Украины

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине систем ПВО Patriot за счет союзнов по НАТО. Он заявил, что Киев получит 17 комплексов.

На встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" участники пообещали помощь в усилении ПВО.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна готова передать два комплекса Patriot. Он предупредил, что это возможно при условии их быстрой замены.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также объявил, что его страна готова сделать существенный вклад в передачу Украине американских систем.

А 22 июля канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Берлин и Норвегия сделают "важный вклад".

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