США готують санкції щодо нафтогазової компанії Сербії через російську частку, - Вучич

Сполучені Штати Америки (США) збираються запровадити санкції проти головної нафтогазової компанії Сербії NIS через її російську власність. Понад п'ятдесят відсотків сербської компанії належить енергетичній корпорації "Газпром".

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, передає РБК-Україна з посиланням на Euronews .

За словами сербського лідера, було отримане підтвердження, що "найближчими днями" США запровадять санкції проти NIS через російську власність.

Як зазначив Вучич під час інтерв'ю Informer TV, він очікує, що Велика Британія та Євросоюз погодяться зі Штатами та запровадять власні санкції стосовно сербської NIS.

Міністерство фінансів США не розкривало пакет санкцій. Президент Сербії заявив про те, що Белград досі не отримав "офіційного паперу з деталями" від американської сторони.

"Звичайно, це створює для нас проблеми з нашими російськими друзями щодо всього. Від політики до всього іншого", - сказав Вучич у бесіді з журналістами сербської служби арабської телекомпанії Al Jazeera.

Російський газовий монополіст "Газпром" і його дочірня компанія "Газпром Нефть" володіють 6,15% і 50% компанії NIS відповідно, а решта акцій належить сербському уряду та іншим дрібним акціонерам.

"Нам доведеться подивитися, чи є можливість зменшити російську частку власності нижче 50% і поговорити про це з російськими партнерами", - висловився Вучич.

Позиція Сербії щодо РФ та війни в Україні

Варто зауважити, що Сербія неодноразово засуджувала російську військову агресію проти України на міжнародних форумах, таких як ООН. Разом з тим Белград досі чинив опір тиску щодо запровадження санкцій проти Москви.

Так, нагадаємо, у грудні 2022 року Вучич запевнив, що Сербія не стане обхідним шляхом для санкцій Європейського союзу проти РФ.

В лютому цього року західні ЗМІ повідомили, що Сербія отримала чергову партію зброї від свого союзника Росії, попри міжнародні санкції проти Москви.

У травні Вучив заявив, що Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум.

У жовтні сербський президент уперше за 2,5 року зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, та подякував йому за газ.

Тоді ж, у жовтні, Вучив заявив, що Сербія надасть Україні обладнання на понад 8 мільйонів євро - серед допомоги будуть генератори та трансформатори.

А днями віце-прем'єр Сербії Олександр Вулін розповів, що країна хоче продовжити купувати російський газ. За його словами, Белград веде переговори з Москвою про продовження контракту на постачання природного газу, який спливає у березні.