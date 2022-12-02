Через Сербію ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти Росії, - Вучич
Сербія не стане обхідним шляхом для санкцій Європейського союзу проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Александра Вучича, яку приводить Reuters.
"Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші державні органи затримали людей з компаній, які були залучені до обходу санкцій проти Російської Федерації", - заявив Вучич
Сербія планує вступити до Європейського союзу, проте у той же час її критикують через те, що країна не запровадила санкцій проти Росії. Країна імпортує весь свій газ із РФ.
Також єдина нафтова компанія NIS перебуває в контрольному пакеті акцій "Газпром нафти" і "Газпрому".
Нагадаємо, що Сербія для вступу до Європейського союзу має не лише провести реформи. Вона повинна також запровадити санкції проти Російської Федерації.
Президент Сербії Александр Вучич заявив, Белград "має намір пручатися введенню санкцій проти Росії стільки, скільки зможе", навіть попри збитки.
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