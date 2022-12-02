Через Сербію ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти Росії, - Вучич

Сербія не стане обхідним шляхом для санкцій Європейського союзу проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Александра Вучича, яку приводить Reuters.

"Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші державні органи затримали людей з компаній, які були залучені до обходу санкцій проти Російської Федерації", - заявив Вучич

Сербія планує вступити до Європейського союзу, проте у той же час її критикують через те, що країна не запровадила санкцій проти Росії. Країна імпортує весь свій газ із РФ.

Також єдина нафтова компанія NIS перебуває в контрольному пакеті акцій "Газпром нафти" і "Газпрому".