Вучич вперше за понад 2 роки зателефонував Путіну, щоб подякувати за газ

Президент Сербії Александр Вучич уперше за 2,5 року зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Він подякував йому за газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави сербської держави в Instagram.

В опублікованому відео Вучич заявив, що у нього з Путіним відбулася "дуже добра розмова".

"Ми не спілкувалися майже два з половиною роки. У нас була хороша, відкрита, довга та змістовна розмова", - сказав він.

Сербський президент додав, що вони обмінялися думками з усіх важливих двосторонніх питань, зокрема економічних. Зокрема, він подякував Путіну за достатні обсяги російського газу для Сербії цієї зими.

Крім цього, Вучич повідомив, що сторони обговорили співпрацю та важливі політичні питання. Він має надію, що "Сербія не введе санкції проти Російської Федерації". Більше того, президент висловив надію у розвитку сербсько-російських відносин та довіри між країнами.

Також за словами сербського глави держави, він подякував Путіну за вітання з приводу 80-річчя визволення Белграда від німецької окупації.