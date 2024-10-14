США готові до переговорів з РФ, Китаєм та КНДР для зменшення ядерної загрози, - Байден

Відповідна заява американського президента пролунала під час привітанням лауреатів Нобелівської премії миру.

"Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози", - зазначив Байдена.

За його словами, не буде користі ані для їхніх країн, ані для світу від блокування "прогресу у скороченні ядерних арсеналів".

Президент США додав, що зменшення ядерної загрози "важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них".

"Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів", - сказав американський президент.

Він також розповів, що торік під час відвідування Хіросіми (Японія) мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування (у серпні 1945 року).

Байден додав, що ця людина нагадала йому, що "ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї".

Ядерне озброєння у світі

Наразі дев'ять країн у світі, за офіційною інформацією, мають у своєму розпорядженні ядерну зброю. Це США, Велика Британія, Франція, РФ, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль Натомість відомо також про наміри Ірану також створити ядерне озброєння.

Так, наприклад, нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пригрозив ядерним ударом у разі вторгення в КНДР.

Додамо також, що наприкінці вересня Північна Корея вирішила підіграти російському диктатору Володимиру Путіну із ядерними погрозами.

Раніше повідомлялося, що дев'ять ядерних держав продовжують модернізувати свою ядерну зброю. Так, минулого року вони витратили на свої арсенали загалом 91,4 мільярда доларів.

Між тим у 2024 році США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї, і це сталося вперше за 5 років.

Також раніше повідомлялося, що Штати розробляють більш жорстку стратегію щодо ядерної зброї.

У серпні західні ЗМІ писали, що Китай зобов'язався не застосовувати ядерну зброю першим, проте Пекін розширює свій арсенал.