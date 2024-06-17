Ядерні держави у 2023 році витратили 91,4 млрд доларів на модернізацію арсеналу, - ICAN

Дев'ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю. У 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом 91,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Як зазначає Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) зі штабквартирою у Женеві, цифри свідчать про збільшення глобальних витрат на ядерну зброю на 10,7 мільярда доларів у 2023 році порівняно з 2022 роком. Причому 80% цього збільшення припадає на США.

Частка США в загальних витратах склала 51,5 мільярда доларів, що більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узятих.

"За останні п'ять років спостерігається помітна тенденція до зростання кількості грошей, виділених на розробку цієї найбільш негуманної та руйнівної зброї", - сказала координаторка з питань політики та досліджень в ICAN Алісія Сандерс-Закре.

Наступним за обсягом таких витрат є Китай - 11,8 мільярда доларів, а Росія посідає третє місце з 8,3 мільярда доларів.

Стан високої боєготовності

Згідно з оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI - ред.), близько 2100 розгорнутих боєголовок на балістичних ракетах перебувають у стані високої бойової готовності, і майже всі вони належать Росії або США. Проте вважається, що Китай також вперше привів певну кількість боєголовок у стан підвищеної бойової готовності.

За даними SIPRI, Росія і США разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї. Їхні розміри військових запасів, схоже, залишалися відносно стабільними у 2023 році. Втім за оцінками, Росія розгорнула приблизно на 36 боєголовок більше оперативних сил, ніж у січні 2023 року, додали в SIPRI.

"Ми не бачили, щоб ядерна зброя відігравала таку важливу роль у міжнародних відносинах з часів холодної війни", - сказав директор програми Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру з питань зброї масового знищення Вілфред Ван.