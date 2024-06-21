США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї вперше за п'ять років

США та Китай провели переговори щодо ядерної зброї на неофіційному рівні. Це сталося вперше за п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Діалог відбувався на неофіційному рівні - США та Китай представляли колишні чиновники, науковці та аналітики.

Представник Держдепу США в коментарі Reuters розповів, що такі переговори можуть бути корисними, але вони не здатні замінити діалог на офіційному рівні.

У ході зустрічі представники американської делегації висловили побоювання, що Китай може вдатися до ядерних погроз, якщо йому не вдасться взяти під свій контроль Тайвань.

"Вони (представники китайської делегації - ред.) заявили американській стороні, що абсолютно впевнені в тому, що зможуть здобути перемогу у звичайній боротьбі за Тайвань, не застосовуючи ядерної зброї", - розповів Reuters американський вчений Девід Санторо, який є організатором переговорів.

Переговори відбулися після того, як Пентагон минулого року допустив, що Китай розглядатиме застосування ядерної зброї у разі поразки під час можливого військового конфлікту з Тайванем.

За оцінками Міноборони США, ядерний арсенал Китаю в період з 2021 по 2023 роки. збільшився більш як на 20%.