США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы, - Байден

Соответствующее заявление американского президента прозвучало во время приветствия лауреатов Нобелевской премии мира.

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы", - отметил Байдена.

По его словам, не будет пользы ни для их стран, ни для мира от блокирования "прогресса в сокращении ядерных арсеналов".

Президент США добавил, что уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".

"Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над введением которых мы совместно работали и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов", - сказал американский президент.

Он также рассказал, что в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) беседовал с человеком, пережившим ядерную бомбардировку (в августе 1945 года).

Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия".

Ядерное вооружение в мире

В настоящее время девять стран в мире, по официальной информации, располагают ядерным оружием. Это США, Великобритания, Франция, РФ, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль. В то же время, известно также о намерениях Ирана и КНДР тоже создать ядерное вооружение.

Так, например, недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом в случае вторжения в КНДР.

Добавим также, что в конце сентября Северная Корея решила подыграть российскому диктатору Владимиру Путину с ядерными угрозами.

Ранее сообщалось, что девять ядерных государств мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. Так, в прошлом году они потратили на свои арсеналы в общей сложности 91,4 миллиарда долларов.

Между тем в 2024 году США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию, и это произошло впервые за 5 лет.

Также ранее сообщалось, что Штаты разрабатывают более жесткую стратегию по ядерному оружию.

В августе западные СМИ писали, что Китай обязался не применять ядерное оружие первым, однако Пекин расширяет свой арсенал.