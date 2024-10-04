Кім Чен Ин пригрозив ядерним ударом у разі вторгення в КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір країни застосувати усе наявне озброєння, включаючи ядерне, у разі спроби посягання з боку противника на суверенітет країни.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Диктатор КНДР розкритикував президента Південної Кореї Юн Сук Йоля за нещодавні погрози під час військового заходу покласти край північнокорейському режиму.

За словами Кім Чен Ина, південнокорейський президент "хвалився надзвичайною протидією військових сил на порозі держави, яка володіє ядерною зброєю".

"Він підтвердив, що якщо ворог, охоплений надзвичайною дурістю та безрозсудністю, спробує використати збройні сили, що посягають на суверенітет КНДР... КНДР без вагань використає всі наступальні сили, якими вона володіє, включаючи ядерну зброю", - передає північнокорейське інформагентство KCNA заяву Кім Чен Ина.

ЗМІ КНДР також повідомили, що лідер країни сказав про це на тренувальній базі підрозділів спеціальних операцій армії в середу.

Що передувало

За день до цього, у вівторок, Південна Корея відзначила щорічний День збройних сил військовим парадом, на якому була продемонстрована балістична ракета, здатна нести масивну боєголовку, яка також містила обліт американського бомбардувальника.

У своїй промові президент Південної Кореї Юн Сук Йоль застеріг Пхеньян від використання ядерної зброї, заявивши, що це зустріне "рішучу, переважну відповідь наших військових і альянсу США". Та додав, що "цього дня прийде кінець режиму Північної Кореї".

Зусилля КНДР по створенню ядерної зброї та погрози

Зазначимо, Північна Корея десятиліттями займається програмою щодо створення ядерної зброї. Також у КНДР провели, за даними західних ЗМІ, щонайменше 6 підземних ядерних випробувань.

Так, наприклад, 10 вересня повідомлялося, що Кім Чен Ин заявив про нарощування кількості ядерних бомб "у геометричній прогресії".

Додамо, наприкінці вересня Північна Корея вирішила підіграти російському диктатору Володимиру Путіну із ядерними погрозами. Так, у КНДР заявили, що військова допомога США Україні на суму 8 мільярдів доларів є "неймовірною помилкою" та грою з вогнем проти ядерної держави, якою є РФ.

Нагадаємо також, влітку у Сеулі заявили, що КНДР може провести ядерні випробування перед президентськими виборами у США.