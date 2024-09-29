ua en ru
Нд, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У КНДР вирішили підіграти Путіну: Європа на межі ядерної війни

Неділя 29 вересня 2024 06:40
UA EN RU
У КНДР вирішили підіграти Путіну: Європа на межі ядерної війни Фото: Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Вадим Ребрина

Північна Корея заявила в неділю, що військова допомога США Україні на суму 8 мільярдів доларів є "неймовірною помилкою" та грою з вогнем проти ядерної держави, якою є Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кім Йо Чжон, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон нібито загострює конфлікт в Україні та ставить усю Європу на межу ядерної війни.

"Сполучені Штати та Захід не повинні ігнорувати чи недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи справді США та Захід здатні впоратися з наслідками, оскільки вони безрозсудно грають із вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?" — сказала Кім у заяві, опублікованій державним інформаційним агентством KCNA.

Нові ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін "запропонував" розширити перелік умов застосування ядерної зброї. В оновленій редакції ядерної доктрини агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участі або підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав ядерні загрози Путіна "безвідповідальними".

Учора глава МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, попередив від "спроб перемогти у боротьбі з ядерною державою".

Докладніше про те, що відомо про ядерні погрози Путіна і як реагує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Ядерна зброя КНДР
NEWS
У Краснодарському краї та низці областей РФ прогриміли вибухи, спалахнули пожежі
У Краснодарському краї та низці областей РФ прогриміли вибухи, спалахнули пожежі
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським