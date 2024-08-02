Китай зобов'язався не застосовувати ядерну зброю першою, проте розширює свій арсенал, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Пекін, єдиний із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, який взяв на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю першим, закликав у Женеві решту членів виконати це зобов'язання і засудив заходи Вашингтона щодо захисту своїх союзників.

Китай представив офіційну пропозицію, стверджуючи, що ядерна політика "не застосовувати першими" стає важливим міжнародним консенсусом і пріоритетом. Однак США та їхні союзники, а також аналітики вважають, що це спроба Пекіна приглушити критику Заходу з приводу нарощування китайських ядерних озброєнь.

Пекін представив проект договору або декларації про "незастосування першими" членами Ради Безпеки комітету в Женеві, який готує конференцію з огляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Китай також назвав захист, який США надають своїм союзникам у НАТО та Азії, "серйозним порушенням" ДНЯЗ і зажадав їх скасування.

Водночас Китай розширює свій арсенал ядерних боєголовок і модернізує сили їхнього доставлення, що, на думку деяких іноземних чиновників, може зробити країну ядерною державою нарівні зі США і Росією.

Пентагон прогнозує, що до 2030 року Китай збільшить свій арсенал до більш ніж 1000 ядерних боєголовок, що вдвічі більше за нинішню кількість і вчетверо більше, ніж передбачалося шість років тому. Пекін активно будує ракетні шахти і розгортає підводні човни, здатні нести ядерну зброю, що дає йому змогу запускати ядерні ракети за першою вимогою, а не тільки у відповідь.

Ці зміни викликали дискусії серед експертів про можливий відхід Китаю від політики "не застосовувати першими" та мінімального ядерного стримування до більш агресивної стратегії. Підозри посилюються через відсутність прозорості: Пекін відмовляється брати участь у механізмах контролю над озброєннями.

Минулого місяця Китай призупинив дискусії зі США щодо контролю над ядерними озброєннями, що стало першим обміном думками за останні п'ять років.