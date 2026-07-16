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США дважды за сутки атаковали Иран: под ударом ПВО, командные центры и не только

05:40 16.07.2026 Чт
2 мин
Что известно о новых атаках США по Ирану?
aimg Эдуард Ткач
США дважды за сутки атаковали Иран: под ударом ПВО, командные центры и не только Фото: борьба за Ормузский пролив продолжается (Getty Images)
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США начиная с 15 июля и в ночь на 16 июля нанесли по Ирану две серии атак. Под ударом оказались различные военные объекты Тегерана, и даже танкер, который направлялся в сторону иранских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Что известно о первой атаке

Первая волна ударов по Ирану была начала в 6 утра и длилась до 7:30 утра 15 июля по вашингтонскому времени (по Киеву это с 13:00 до 14:30).

После этого в CENTCOM отчитались, что в ходе 90-минутной атаки войска США выпустили боеприпасы по иранским системам береговой обороны, а также по местам хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Тунд.

"Эти удары еще больше ослабили возможности Ирана в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе", - говорилось в публикации.

Какие результаты второй волны ударов

Позже в тот же день, но уже с 15:00 по местному времени, армия США начала новую серию ударов по Ирану. Она длилась до 21:00 (по Киеву это с 23:00 до 04:00 16 июля).

В ходе новой атаки США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам ПВО, ракетным и беспилотным комплексам, а также объектам береговой разведки.

Цель этих всех деяний - еще больше ослабить способность Ирана "угрожать мирным морякам, находящимся на борту коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив".

Помимо этого, во время атак США ударили по пустому нефтяному танкеру, который пытался направится к иранскому порту в Персидском заливе.

"CENTCOM наблюдали за проходом судна M/T Belma под флагом Кюрасао через международные воды в направлении острова Харг. Коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить блокаду США. Американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракеты Hellfire в дымовую трубу. Судно больше не следует в направлении Ирана", - говорилось в публикации.

Там напомнили, что блокада иранских портов продолжается.

США могут усилить операции против Ирана

Напомним, неделю назад издание Axios сообщило, что Белый дом готовится к тому, что между США и Ираном может быть многодневный или даже многонедельный обмен ударами из-за Ормузского пролива. В публикации было сказано, что продолжительность и масштабы напрямую будут зависеть от дальнейших действий Тегерана.

Также мы писали, что по данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп склоняется к расширению операций США в Иране.

В частности, рассматривается усиление ударов, отправка наземных сил для захвата иранских островов, бомбардировка тоннельного комплекса на горе Пикакс и не только.

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