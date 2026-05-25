Комплекси Patriot у ЗСУ: як працюють та чи існує їм гідна заміна

Американські комплекси ППО Patriot здатні захищати українське небо від літаків, крилатих ракет прта балістики. Чи є альтернатива цим комплексам, та у чому їх ключова перевага?

Що відомо про "Патріоти"?

Комплекс Patriot – це мобільна система протиракетної оборони класу "земля-повітря", розроблена компанією Raytheon Technologies. Вона вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони в арсеналі США та перебуває на озброєнні з 1980-х років.

Типова батарея включає радарні та контрольні системи, силовий блок, пускові установки та допоміжні машини. Система може перехоплювати літаки, тактичні балістичні ракети та крилаті ракети.

Як працює комплекс?

У 2015 році в НАТО заявили, що радар системи має дальність дії понад 150 км. Хоча Patriot спочатку не був розроблений для перехоплення гіперзвукової зброї, у травні 2023 року США підтвердили, що Україна використала його, щоб збити російську ракету "Кинджал", яка, за словами Москви, є гіперзвуковою.

Загалом, комплекс ППО має різні можливості залежно від типу ракети-перехоплювача. Так, перша ракета-перехоплювач PAC-2 використовує осколково-вибухову боєголовку, яка детонує поблизу цілі, тоді як сімейство ракет PAC-3 використовує точнішу технологію, яка вражає ціль безпосередньо.

За останні 10 років Patriot перехопив понад 150 балістичних ракет у бойових операціях, повідомляє Raytheon на своєму веб-сайті.

Де використовуються "Патріоти" та які в Україні?

Згідно з інформацією Raytheon, компанія побудувала та поставила понад 240 ракетних комплексів Patriot. Загалом, їх було поставлено до 19 країн, включаючи США, Німеччину, Польщу, Україну, Японію, Катар, Саудівську Аравію та Єгипет.

За даними ЦПД, до України поставлена остання модернізація ЗРК Patriot – PAC-3, призначена для перехоплення та ураження на висоті до 24 км саме балістичних ракет, включно з "Іскандерами", гіперзвуковою авіаційною ракетою "Кинджал" та гіперзвуковою протикорабельною ракетою "Циркон", якими РФ атакує Україну.

До того ж, Patriot може одночасно відстежувати до 50 цілей і вражати 5 із них, зокрема крилаті ракети типу Х-101, Х-155, "Калібр" на відстані від 80 кілометрів, бомбардувальники та транспортні літаки – до 180 кілометрів.

В одну батарею Patriot PAC-3 може входити до 8 пускових установок, кожна з яких розрахована на 4 ракети MIM-104 різних типів, GEM-T (ракети з удосконаленим наведенням) або ж 16 ракет ERINT (ракети-перехоплювачі збільшеної дальності).

ЗРК може відстежувати цілі швидкістю до 2200 м/с на відстані до 180 км. Батарея Patriot зав’язана на систему АВАКС – програму НАТО, яка забезпечує контроль повітряного простору Альянсу та має зв’язок з військовими супутниками Пентагону, які здатні «побачити» пуски балістичних ракет ще на території РФ.

Скільки коштують комплекси?

Згідно з даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, одна нова батарея Patriot коштує понад 1 млрд доларів, включаючи 400 млн доларів за систему та 690 млн доларів за ракети в батареї. За даними CSIS, вартість ракет-перехоплювачів Patriot оцінюється приблизно в 4 млн доларів за ракету.

Коли "Патріоти" з'явились в Україні?

Історія надання Україні комплексів Patriot досить довга. Ще до повномасштабної агресії РФ, у грудні 2021 року українська влада просила про це США. Проте адміністрація Білого дому не наважилася на поставки через побоювання, що це може бути сприйнято Росією як провокація.

Тільки 21 грудня 2022 року США офіційно повідомили про рішення надати Patriot Україні, а згодом – 5 січня 2023 року – до ініціативи Білого дому приєдналася Німеччина.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна зазначив, що унікальність "Патріотів" для України у тому, що це єдина зброя, за допомогою якої ЗСУ можуть перехоплювати балістичну зброю і знищувати на досить великих відстанях крилаті ракети.

"Якщо ми кажемо про перехоплення балістичної зброї, то це десь 25-30 кілометрів, а крилаті ракети "Патріот" бачить кілометрів за 160, й ракета в принципі може дістати її на такій відстані", - зазначив Криволап.

Чи є альтернативи "Патріоту"?

Костянтин Криволап також підкреслив, що альтернативу системам Patriot знайти доволі складно. Якщо з перехопленням крилатих ракет ще може гідно справлятись комплекс SAMP-T, то з перехопленням балістики він справляється набагато гірше.

"Є ще система "Праща Давида". Це спільна розробка Сполучених Штатів та Ізраїля. Ця система за деякими характеристиками вона навіть краще, ніж система "Патріот", а коштує ця система десь в три рази менше, і ракети втричі дешевші", - додав експерт.

Також у США є протиракетний комплекс наземного базування THAAD для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет. Дальність роботи цієї РЛС за різними джерелами охоплює від 1000 до 2000 км.

При цьому він здатний перехоплювати балістику на відстані до 150 км. Але загалом випущено не більше 20 таких комплексів, більшість з яких перебувають на озброєнні Сполучених Штатів.

"Patriot з усього переліченого чи найменш потужний, але він найбільш мобільний, що особливо важливо за обмеженої кількості таким комплексів", - додав Криволап.