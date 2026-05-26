США разрешили Польше производить ракеты Patriot, которых не хватает Украине

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Государственный департамент США предварительно согласовал возможность производства ракет для систем ПВО Patriot на польских оборонных предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RMF24 .

Польша получила предварительное согласие США

Польские власти сообщили о продвижении переговоров с Вашингтоном по вопросу локализации производства ракет для систем Patriot.

Как заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, Госдеп США дал предварительное согласие на реализацию такого проекта.

Ракеты планируют производить на предприятиях польского оборонного сектора. По словам Томчика, это станет важным шагом для укрепления военных возможностей страны.

Почему США изменили позицию

Переговоры о размещении производства велись давно, однако ранее Вашингтон не спешил делиться подобными технологиями.

Теперь ситуация изменилась из-за роста потребности в ракетах и сокращения американских запасов.

Современные ракеты PAC-3 MSE поставлялись Украине, закупались союзниками США, а часть ресурсов была израсходована во время войны с Ираном.

На этом фоне Соединенные Штаты заинтересованы не только в восстановлении запасов, но и в расширении производства.

Сейчас ежегодно выпускается около 700 ракет PAC-3 MSE, однако США рассчитывают увеличить объемы до 2000 единиц к концу 2030 года.

Что еще обсуждают Варшава и Вашингтон

Томчик сообщил, что после визита польской делегации в США американская сторона стала более открытой к сотрудничеству.

По его словам, производство ракет для Patriot может быть организовано в рамках консорциума польских оборонных предприятий.

Кроме того, Вашингтон заинтересован в возможности выпуска в Польше ракет большой дальности для HIMARS, а также ракет Hellfire, которые используются, в частности, на вертолетах Apache.

Сейчас польская армия уже использует две батареи Patriot и ожидает поставку еще шести комплексов. Одновременно размещения производства таких ракет добивается и Германия.

Ситуация с ракетами в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне войны с Ираном в мире наблюдается дефицит антибаллистических систем, в том числе ракет для комплексов Patriot, которые используются для защиты от ракетных ударов.

По его словам, Украина стремится ускорить развитие сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ПВО, поскольку этот сегмент сейчас испытывает глобальную нехватку.

Глава государства отметил, что в течение длительного времени не было значимого прогресса в расширении производства таких систем в партнерстве с США, поэтому Киев активизирует взаимодействие с Европой.