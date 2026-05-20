У США працюють над дешевою ракетою для комплексів Patriot: скільки коштуватиме

19:45 20.05.2026 Ср
2 хв
Які функції планують покласти на нову ракету-перехоплювач?
aimg Костянтин Широкун
У США працюють над дешевою ракетою для комплексів Patriot: скільки коштуватиме Фото: у США працюють над дешевою ракетою для комплексів Patriot (Getty Images)
Армія США тисне на оборонних підрядників, щоб вони запропонували пропозиції щодо нової ракети-перехоплювача для зенітно-ракетної системи Patriot вартістю менше 1 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

Зазначається, що нова ракета повинна коштувати приблизно в п'ять разів менше за перехоплювачі Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement поточного покоління.

Дешевша альтернатива покращить співвідношення вартості перехоплення до ціни ракет комплексів Patriot, особливо проти загроз нижчого рівня, таких як безпілотники та крилаті ракети.

Нову ракету також можна було б виробляти у великих масштабах, що повинно допомогти вирішити проблеми з запасами та ланцюгами поставок.

"Ми проводимо дуже агресивний конкурс на розробку низьковартісних ракет-перехоплювачів (LCI) та ракетних підсистем", – заявив генерал-майор армії Френк Лозано, виконавчий директор з закупівель армії США.

У самому оголошенні про тендер цільова ціна в 1 млн доларів за одиницю розподіляється на чотири групи компонентів, кожна з яких повинна коштувати не більше 250 тисяч доларів. Це недорогий перехоплювач з системою управління вогнем, ракетний двигун, головка самонаведення, а також система управління вогнем та наведення польоту.

Повідомляється, що нова недорога ракета ППО призначена не замінити, а доповнити існуючі варіанти системи Patriot. Водночас не всі загрози вимагають чогось на кшталт PAC-3 MSE.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляло, що США попередили союзників у Європі про можливі затримки постачання зброї через скорочення американських запасів після війни з Іраном.

Попередження отримали, зокрема, Велика Британія, Польща, Литва та Естонія. За даними видання, затримки можуть торкнутися боєприпасів для HIMARS, Nasams і Patriot.

Також повідомлялось, що європейські союзники України не поспішають передавати Києву власні запаси ракет для систем Patriot через побоювання, що це може послабити їхню протиповітряну оборону.

