США дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла в морі: Бессент назвав причину

Бессент почав світ допис із того, що енергетична політка нинішнього американсього лідера Дональда Трампа призвела до найвищого рівня видобутку нафти та газу за всю історію спостережень.

А далі він додав цитату про тимчасовий дозвіл Нью-Делі на закупівлю російської нафти, яка застрягла в морі.

"Щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок, Міністерство фінансів США видає тимчасове 30-денне звільнення, яке дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту", - написав Бессент.

Міністр зазначив, що "цей навмисно короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, що застрягла в морі".

Ще високопосадовець додав, що Індія є важливим партнером Сполучених Штатів і Вашингтон розраховує на збільшення закупівель американської нафти.

"Цей тимчасовий захід полегшить тиск, спричинений спробою Ірану взяти світову енергетику в заручники", - пвдсумував Бессент.