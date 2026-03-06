США дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла в морі: Бессент назвав причину

Міністерство фінансів США видало Індії тимчасове звільнення на 30 днів, яке дозволяє купувати російську нафту, що наразі стоїть у порту чи в морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента в мережі Х.
Бессент почав світ допис із того, що енергетична політка нинішнього американсього лідера Дональда Трампа призвела до найвищого рівня видобутку нафти та газу за всю історію спостережень.
А далі він додав цитату про тимчасовий дозвіл Нью-Делі на закупівлю російської нафти, яка застрягла в морі.
"Щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок, Міністерство фінансів США видає тимчасове 30-денне звільнення, яке дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту", - написав Бессент.
Міністр зазначив, що "цей навмисно короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, що застрягла в морі".
Ще високопосадовець додав, що Індія є важливим партнером Сполучених Штатів і Вашингтон розраховує на збільшення закупівель американської нафти.
"Цей тимчасовий захід полегшить тиск, спричинений спробою Ірану взяти світову енергетику в заручники", - пвдсумував Бессент.
Як відомо, раніше США наполягали на тому, щоб Нью-Делі відмовилась від закупівель російської нафти - натомість Вашингтон пропонував свою, американську нафту на індійський ринок.
Згодом США та Індія уклали торгівельну угоду, у лютому 2026 року, яка передбачала відмову останньої від значної частки російських енергоносіїв. Також країни взаємно знизили тарифи і не тільки.
В Нью-Делі з часом знайшли альтернативні Росії ринки для закупівель нафти - окрім Штатів, це були країни Близького Сходу, теперішні поставки з яких стали неможливими через конфлікт в Ірані.