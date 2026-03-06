США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море: Бессент назвал причину

Бессент начал свой пост с того, что энергетическая политика нынешнего американского лидера Дональда Трампа привела к самому высокому уровню добычи нефти и газа за всю историю наблюдений.

А дальше он добавил цитату о временном разрешении Нью-Дели на закупку российской нефти, которая застряла в море.

"Чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок, Министерство финансов США выдает временное 30-дневное освобождение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть", - написал Бессент.

Министр отметил, что "эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, застрявшей в море".

Еще чиновник добавил, что Индия является важным партнером Соединенных Штатов и Вашингтон рассчитывает на увеличение закупок американской нефти.

"Эта временная мера облегчит давление, вызванное попыткой Ирана взять мировую энергетику в заложники", - подытожил Бессент.