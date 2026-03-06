RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море: Бессент назвал причину

05:00 06.03.2026 Пт
2 мин
Индийские нефтеперерабатывающие компании покупают миллионы баррелей сырой нефти РФ, чтобы преодолеть дефицит поставок, вызванный кризисом на Ближнем Востоке
aimg Маловичко Юлия
Фото: министр финансов США Скотт Бессент (flickr.com)

Министерство финансов США выдало Индии временное освобождение на 30 дней, которое позволяет покупать российскую нефть, которая сейчас стоит в порту или в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента в сети Х.

Читайте также: Блокада Ормузского пролива: в JPMorgan назвали срок до полной остановки нефтедобычи

Бессент начал свой пост с того, что энергетическая политика нынешнего американского лидера Дональда Трампа привела к самому высокому уровню добычи нефти и газа за всю историю наблюдений.

А дальше он добавил цитату о временном разрешении Нью-Дели на закупку российской нефти, которая застряла в море.

"Чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок, Министерство финансов США выдает временное 30-дневное освобождение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть", - написал Бессент.

Министр отметил, что "эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, застрявшей в море".

Еще чиновник добавил, что Индия является важным партнером Соединенных Штатов и Вашингтон рассчитывает на увеличение закупок американской нефти.

"Эта временная мера облегчит давление, вызванное попыткой Ирана взять мировую энергетику в заложники", - подытожил Бессент.

Отказ Индии от российских энергоносителей

Как известно, ранее США настаивали на том, чтобы Нью-Дели отказалась от закупок российской нефти - взамен Вашингтон предлагал свою, американскую нефть на индийский рынок.

Впоследствии США и Индия заключили торговое соглашение, в феврале 2026 года, которое предусматривало отказ последней от значительной доли российских энергоносителей. Также страны взаимно снизили тарифы и не только.

Более подробно о торговом соглашении между Индией и США читайте в материале РБК-Украина.

В Нью-Дели со временем нашли альтернативные России рынки для закупок нефти - кроме Штатов, это были страны Ближнего Востока, нынешние поставки из которых стали невозможными из-за конфликта в Иране.

Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИндияНафта