США не дали грошей на пенсії українцям. Чи чекати проблем із виплатами

Кабмін не зможе використати фінансову підтримку від США на 7,8 млрд доларів для виплати пенсій в Україні . Ця умова прописана в законі, який у квітні ухвалив Конгрес.

Чи можуть у влади в Україні виникнути проблеми з виплатами та індексацією пенсій – нижче у матеріалі РБК-Україна .

Під час підготовки матеріалу було використано заяви прем'єр-міністра України, коментар Міністерства фінансів для РБК-Україна, нормативно-правові акти уряду України, закон США про виділення Україні додаткової фінансової допомоги, коментарі експертів.

Чи вистачить коштів без грошей від США

Як зростали ціни, зарплати та пенсії

Звідки брали гроші на пенсії з початку року

Як розподіляється ЄСВ

У нещодавно прийнятому пакеті допомоги США для України на 61 млрд. доларів для покриття дефіциту держбюджету передбачено 7,8 млрд. Але ці кошти не підуть на фінансування пенсійних виплат, випливає з рішення Конгресу.

Проте на планах українського уряду щодо збільшення пенсій та графіка виконання соціальних зобов'язань перед українцями це не позначиться, запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це (7,8 млрд - ред) та частина "бюджетного пазла", якої нам не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Фактично ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі , усі пенсії, усі субсидії”, - заявив прем'єр.

Він зазначив, що виплати будуть своєчасними та в повному обсязі. "Власне, американська допомога дає нам упевненість у виконанні цих зобов'язань на 100%", - сказав Шмигаль.

Чи вистачить коштів без грошей від США

У Міністерстві фінансів України впевнені, що навіть із урахуванням заборони використання коштів від США для виплати пенсій грошей на ці цілі цього року вистачить.

"З жовтня 2023 року Україна не отримувала пряму бюджетну підтримку від США, в той же час усі пенсійні витрати були забезпечені", - зазначили в Мінфіні в коментарі РБК-Україна.

На сьогоднішній день, йдеться у коментарі, заборгованості із виплати пенсій немає, і далі пенсійне забезпечення планується проводити своєчасно та в повному обсязі.

"Очікується, що у 2024 році Україна отримає необхідний обсяг зовнішнього фінансування для забезпечення соціальних витрат у повному обсязі", - заявили в Мінфіні.

Насамперед йдеться про інші джерела фінансування. Зокрема, про фінансову підтримку ЄС та інших країн-партнерів - Японія, Канада, Великобританія, Норвегія. Станом на 25 квітня обсяг коштів для бюджету від партнерів становив 11,8 млрд. доларів. І це при тому, що на кінець січня сума такої допомоги була меншою – 1,2 млрд. дол.

Графіна Мінфіну

Доктор економічних наук Олексій Плотніков не бачить нічого страшного в тому, що використання допомоги США обмежене для фінансування пенсійних виплат. Таке обмеження він пов'язує із відмінністю систем пенсійного забезпечення.

"У США немає солідарної системи, тому всередині країни було б не зовсім зрозумілим фінансування солідарної системи України", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Навіть за такого обмеження, зазначив економіст, Мінфін зможе у разі потреби перерозподілити постатейні витрати. "Думаю, що пенсійний фонд буде профінансований за рахунок того, що надходитиме від інших міжнародних партнерів", - упевнений Плотніков.

Як зростали ціни, зарплати та пенсії

Минулого року, за інформацією уряду, мінімальна зарплата зросла на 6% – з 6700 грн до 7100 грн. Прожитковий мінімум збільшився у середньому на 12% – до 2920 грн. Інфляція становила 5,1%. Саме зміна "мінімалки" та інфляції і визначили розмір індексації пенсій з 1 березня, відповідно до закону – на 8%.

За словами Дениса Шмигаля, новий середній розмір підвищення пенсій становив 322 грн., а середня пенсія зросла до 5 717 грн . Індексація зачепила понад 10 мільйонів українців: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств та майже 100 тисяч "чорнобильців".

Крім того, з 1 квітня проведено автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. А пізніше планується індексувати найнижчі пенсії.

Звідки брали гроші на пенсії з початку року

Пенсійні виплати в Україні фінансуються за рахунок відрахувань до Пенсійного фонду Єдиного внеску загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (ЕСВ). Але цих коштів бракує покриття потреб, тому додатково виділяються бюджетні гроші (трансферти) .

Оскільки всі надходження до держбюджету (від податкової, митниці, прибуток компаній тощо) йдуть виключно на військові потреби, дефіцит грошей на пенсії та інші соціальні витрати, зокрема зарплати чиновників, компенсують за рахунок надходжень від міжнародних донорів .

За інформацією Міністерства фінансів, на ці цілі у січні Україна отримала 300 млн. доларів у рамках проекту Світового банку INSPIRE від Японії. Кошти, повідомили РБК-Україна у Мінфіні, були спрямовані на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення.

У лютому до загального фонду держбюджету надійшло 760 млн. доларів на безповоротній основі в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine від Японії та Норвегії. Їх використали, зокрема, і на часткову компенсацію пенсійних витрат.

У березні Мінфін залучив 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility. "Ці кошти не мають цільового призначення, тому використовуються для фінансування пріоритетних напрямків. Згідно з черговістю виплат соціальні витрати є одними з перших у пріоритетності", - зазначили у Мінфіні.

Також було залучено 1,5 млрд доларів від Канади та 1,4 млрд доларів по лінії Світового банку від Японії та Великобританії. Ці кошти також було спрямовано соціальні витрати.

У держбюджеті на поточний рік на виплату пенсій, надбавок до неї та різноманітних компенсацій та доплат передбачено 271,9 млрд гривень . За даними Пенсійного фонду, у січні-березні 2024 року на такі виплати було направлено 177 млрд. гривень .

Як розподіляється ЄСВ

На сьогоднішній день, уточнили РБК-Україна в Міністерстві фінансів, сума єдиного соціального внеску, згідно з постановою уряду, розподіляється так:

· загальнообов'язкове державне соціальне страхування у разі безробіття – 4,8058 %;

· загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, – 9,5727%;

· загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) – 85,6215%.

Поки що назвати конкретні суми видатків не можна, оскільки Пенсійний фонд зараз уточнює параметри свого бюджету на 2024 рік.