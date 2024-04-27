ua en ru
Сб, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи вистачить Україні бюджету на пенсії та субсидії в цьому році: відповідь прем'єра

Київ, Субота 27 квітня 2024 18:57
UA EN RU
Чи вистачить Україні бюджету на пенсії та субсидії в цьому році: відповідь прем'єра Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україні цього року вистачить коштів в бюджеті на соціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, завдяки новій допомозі від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

В новому пакеті фінансування від США на майже 61 млрд доларів, як нагадав Шмигаль, передбачено 7,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

"Це та частина "бюджетного пазлу", якої нам не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Фактично, ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно та в повному обсязі. Власне, американська допомога дає нам впевненість в виконанні цих зобов'язань на 100%", - пояснив прем'єр.

Допомога Україні від США

У квітні цього року Конгрес США після піврічної затримки схвалив нове фінансування на допомогу Україні в розмірі майже 61 млрд доларів. Це фінансування, як вже було згадано раніше, передбачає пряму бюджетну підтримку на 7,5 млрд доларів, але у форматі кредиту. Умови кредиту будуть визначені окремим договором між США та Україною. Крім того, цей кредит може бути списаним після президентських виборів в США.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні автоматично перерахували пенсії понад 650 тисячам пенсіонерів, що працюють. РБК-Україна розповідало, коли ці категорії пенсіонерів отримають доплату до пенсії.

Крім того, днями парламент схвалив законопроект, який дозволить враховувати закордонний стаж під час нарахування пенсій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Допомога Україні Субсидії Пенсії в Україні
NEWS
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме