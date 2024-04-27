Чи вистачить Україні бюджету на пенсії та субсидії в цьому році: відповідь прем'єра

Україні цього року вистачить коштів в бюджеті на соціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, завдяки новій допомозі від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

"Це та частина "бюджетного пазлу", якої нам не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Фактично, ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії . Тобто все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно та в повному обсязі. Власне, американська допомога дає нам впевненість в виконанні цих зобов'язань на 100%", - пояснив прем'єр.

В новому пакеті фінансування від США на майже 61 млрд доларів, як нагадав Шмигаль, передбачено 7,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

Допомога Україні від США

У квітні цього року Конгрес США після піврічної затримки схвалив нове фінансування на допомогу Україні в розмірі майже 61 млрд доларів. Це фінансування, як вже було згадано раніше, передбачає пряму бюджетну підтримку на 7,5 млрд доларів, але у форматі кредиту. Умови кредиту будуть визначені окремим договором між США та Україною. Крім того, цей кредит може бути списаним після президентських виборів в США.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні автоматично перерахували пенсії понад 650 тисячам пенсіонерів, що працюють. РБК-Україна розповідало, коли ці категорії пенсіонерів отримають доплату до пенсії.

Крім того, днями парламент схвалив законопроект, який дозволить враховувати закордонний стаж під час нарахування пенсій.

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